Antonio Basile figlio del consigliere regionale pugliese Dino morto in un incidente | aveva 21 anni Grave l’amico corso in aiuto

Nella prima mattinata di domenica, si è verificato un incidente lungo la strada provinciale 7 nel territorio di Arnesano, in provincia di Lecce. Un giovane di 21 anni, residente a Porto Cesareo e figlio di un consigliere regionale, ha perso la vita a causa dell’incidente, avvenuto poco prima delle 4. Un amico che si trovava con lui è rimasto gravemente ferito mentre cercava di aiutarlo.

Arnesano – Un terribile incidente, poco prima dell’alba. Antonio Basile, 21 anni, residente a Porto Cesareo, figlio del consigliere regionale pugliese di FdI Cataldo ‘Dino’ Basile, è morto alle 4 di domenica 12 aprile lungo la strada provinciale 7, nel territorio di Arnesano, provincia di Lecce. Basile era alla guida di una Mercedes Glc quando ha perso il controllo della vettura. La berlina, dopo aver sbandato, si è schiantata contro il muro di un’abitazione. Inutili gli interventi di vigili del fuoco e mezzi di soccorso. La salma del ragazzo è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino. Le indagini sono affidate ai carabinieri.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antonio Basile, figlio del consigliere regionale pugliese Dino, morto in un incidente: aveva 21 anni. Grave l’amico corso in aiuto Tragico schianto in auto, muore 21enne Antonio Basile: è il figlio del consigliere regionale pugliese DinoIl 21enne è deceduto oggi in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Leggi anche: Incidente mortale sulla Lecce-Arnesano: vittima un 21enne, figlio del consigliere regionale Dino Basile Perde il controllo dell'auto: muore a 21 anni Antonio Basile, figlio del consigliere di Forza Italia