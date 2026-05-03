Un incidente in moto si è verificato oggi in un bosco nella zona di Capraia, nel comune di Talla, in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza con il servizio Pegaso. Il conducente è stato soccorso e trasportato per le cure mediche. La dinamica dell’incidente non è ancora stata ufficialmente chiarita.

Talla (Arezzo), 3 maggio 2026 – Incidente in moto durante un’escursione in un bosco in località Capraia comune di Talla, nell’Aretino. Il conducente della due ruote da enduro è caduto ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Per questo nel pomeriggio di oggi, 3 maggio, poco dopo la caduta l’amico della persona rimasta ferita ha allertato il numero di emergenza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Arezzo, l’elisoccorso Pegaso e i sanitari. L’infortunato è stato stabilizzato, secondo le prime informazioni si sarebbe fratturato un spalla.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente in moto in un bosco dell’Aretino, conducente soccorso da vigili del fuoco e Pegaso

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