Neve nell’Aretino interventi di soccorso dei vigili del fuoco

Nella notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti due volte in provincia di Arezzo a causa della neve. Le operazioni di soccorso si sono svolte in diverse località, coinvolgendo mezzi e squadre specializzate per gestire le situazioni di difficoltà causate dal maltempo. Non sono stati segnalati feriti o danni significativi durante gli interventi.

Doppio intervento dei vigili del fuoco in provincia di Arezzo la notte scorsa per soccorrere un’automobilista e un camion bloccati dalla neve Poco dopo la stessa squadra è intervenuta per un camion rimasto bloccato sempre per la neve nella strada della Consuma. I vigili del fuoco hanno liberato la strada mettendo in sicurezza il mezzo pesante in un’area di sosta. In provincia di Firenze, a causa delle cattive condizioni meteo, i vigili del fuoco hanno invece effettuato sei interventi per alberi caduti e rami pericolanti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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