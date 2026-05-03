Incidente con il ciclomotore due feriti

Oggi pomeriggio si è verificato un incidente che ha coinvolto un ciclomotore, con due persone a bordo. Un uomo e una donna sono rimasti feriti nello scontro. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un uomo e una donna sono rimasti feriti oggi pomeriggio per un incidente avvenuto mentre si trovavano a bordo di un ciclomotore. Il 118 dell'Asl Toscana sud est si è attivato alle 17,52 inviando i soccorritori nella frazione del Sodo nel comune di Cortona.Sul posto è arrivata l'ambulanza.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Sunrise Trauma sees rise e-bike, e-scooter injuries in early 2026, many brain related Notizie correlate Leggi anche: Incidente con moto fuori strada: due feriti Frontale tra ciclomotore e auto, incidente a PezzoloUn ciclomotore è andato a scontrarsi frontalmente con l'auto che proveniva in direzione opposta. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Frontale tra ciclomotore e auto, incidente a Pezzolo; Nessuna tentata estorsione, nell'incidente la ragione era mia. Spari? Assolutamente no; Incidente in motorino: ragazzo vola nel fosso, interviene l'elisoccorso; Incidente in strada, paura per un 15enne in scooter. Incidente con il ciclomotore, due feritiUn uomo e una donna sono rimasti feriti oggi pomeriggio per un incidente avvenuto mentre si trovavano a bordo di un ciclomotore. Il 118 dell'Asl Toscana sud est si è attivato alle 17,52 inviando i soc ... arezzonotizie.it Foggia, scontro tra ciclomotore e furgone sulla Statale 16: muore una donnaIncidente mortale questa mattina sulla Statale 16, in provincia di Foggia, all’altezza dello svincolo per Apricena. A perdere la vita una donna di nazionalità romena, le cui generalità non sono state ... trmtv.it L'incidente nel campo parrocchiale di Vernasca - facebook.com facebook Incidente in moto in un bosco dell’Aretino, conducente soccorso da vigili del fuoco e Pegaso x.com