Frontale tra ciclomotore e auto incidente a Pezzolo

Un incidente si è verificato a Pezzolo, lungo la strada provinciale che porta al villaggio. Intorno all'ora di pranzo, un ciclomotore e un'auto si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un ciclomotore è andato a scontrarsi frontalmente con l'auto che proveniva in direzione opposta. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che conduce al villaggio Pezzolo all'ora di pranzo. Ferite per fortuna senza gravi conseguenze da quanto si apprende le due persone a bordo del mezzo a.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Brugherio, incidente tra auto e ciclomotore: quindicenne ricoverato in ospedale in codice giallo. Indagini in corso.Un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 9 febbraio, a Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza, ha visto coinvolti un’auto condotta... “È morto tra le lamiere”. Terribile incidente, scontro frontale tra auto e furgoneNella serata di venerdì 6 marzo 2026, un tratto della trafficata Strada Statale 16 che collega San Severo a Foggia è diventato teatro di una tragedia... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Schianto frontale tra auto e moto a Zugliano: due feriti gravi; Scontro auto-moto e centauro in fondo a scarpata, è grave; Urta una moto in via Ferrari e si allontana ma viene fermato da un maresciallo della polizia locale fuori servizio [FOTO]; Incidente frontale tra moto e auto, centauro sbalzato dalla sella: è grave. Trasportato in elicottero in ospedale. Frontale auto-furgone, Alessandro muore a 50 anni: disposta perizia sullo scontro --> https://www.nordest24.it/resana-incidente-mortale-perizia-cinematica-indagini-padova - facebook.com facebook