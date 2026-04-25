Incidente con moto fuori strada | due feriti

Nel pomeriggio si è verificato un incidente lungo via Fea, nella zona del Biscione, coinvolgendo una moto che è uscita dalla carreggiata e ha compiuto un volo di alcuni metri. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari presenti sul luogo. La polizia ha delimitato l'area e sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

Incidente stradale nel pomeriggio in via Fea nella zona del Biscione. Secondo quanto appreso, una moto è finita fuori strada, facendo un volo di qualche metro. È successo poco prima delle 17:30 di sabato 25 aprile 2026I soccorsi in via FeaIl 118 ha inviato sul posto ambulanze della Nuova.🔗 Leggi su Genovatoday.it Incidente ad Anzio, scontro tra auto e moto: morto il centauro e cinque feriti Notizie correlate Incidente Trignina: tir fuori strada, due feriti e strada bloccataL'incidente al km 52,400: la dinamica ancora da chiarire Un grave incidente sulla strada statale 650 Trignina ha bloccato il traffico in entrambi i... Incidente sulla statale 640, scooter fuori strada: feriti due minorenniUn incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 640, poco dopo il bivio per Maddalusa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fuori strada con la moto, incidente a Badesi; Incidente stradale: si invola e finisce fuori strada con la moto; Auto fuori strada e schianto in moto: notte di incidenti nel Comasco, due uomini in ospedale; Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: gravissimo un giovane centauro. Fuori strada con la moto e giù per 5 metriBAGNI DI LUCCA: Ferito un ragazzo di 26 anni. Soccorso dai sanitari del 118, è stato portato all'ospedale di Cisanello con l'elicottero Pegaso ... toscanamedianews.it Italia, incidente devastante: moto finisce fuori strada e vola giù dal dirupo. OrroreUn grave incidente motociclistico si è verificato nella tarda mattinata del 25 aprile 2026 a Bagni di Lucca, in località Valfegana, in provincia di Lucca, ... thesocialpost.it Incidente mortale sulla SS 17. Perde la vita motociclista di 33 anni - facebook.com facebook Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale ift.tt/cP50Qpt x.com