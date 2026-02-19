Incidente stradale finisce in tragedia | travolto da un’auto e morto sull’asfalto
Marco Rossi è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in via Roma. L’incidente è avvenuto alle 7:30, quando il motociclista stava passando al semaforo rosso. La vettura che lo ha colpito ha proseguito la corsa senza fermarsi, lasciando il giovane esanime sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La polizia sta cercando di identificare il conducente e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada rimane chiusa al traffico.
Un nuovo drammatico episodio si è consumato nelle ultime ore sulle strade della Capitale, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale e della fragilità degli utenti su due ruote. Un impatto violento, improvviso, che ha spezzato una vita e paralizzato la circolazione in uno dei quadranti più trafficati della città. >> Arresto di Andrea, la reazione e le parole di re Carlo arrivate ora: terremoto vero da Buckingham Palace. E il paese reagisce così Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro avrebbe coinvolto un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la persona in sella al mezzo a due ruote, finita sull’asfalto per cause ancora in corso di accertamento e poi travolta da un veicolo in transito.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
