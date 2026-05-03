Incidente a Novara un’auto si ribalta per strada

Nella notte di domenica 3 maggio, un’auto si è ribaltata in viale Giulio Cesare a Novara, all’incrocio con via Ricci. Alcuni residenti, che si trovavano in zona, hanno udito un forte rumore intorno alla mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni delle persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Incidente nella notte a Novara. Intorno alla mezzanotte di domenica 3 maggio alcuni residenti sono stati colpiti da un forte rumore in viale Giulio Cesare, all’altezza dell’incrocio con via Ricci.Un’auto si è ribaltata lungo la strada, da una prima ricostruzione la persona alla guida avrebbe.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Incidente a Baronissi, auto sbanda e si ribalta in stradaMomenti di paura, oggi pomeriggio, in via Convento, dove sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale Paura, oggi pomeriggio,... Grave incidente a Gravellona, un'auto si ribalta per strada: morta una personaGrave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, nel Vco, lungo la strada statale 229 del Lago d'Orta. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Cede il pavimento del cimitero mentre cammina: uomo precipita nei loculi sotterranei; I cinghiali causarono l’incidente mortale sulla A26: Entrarono dal varco, molto probabile; Francesco Consales, chi era il 20enne morto sulla moto dell'amico dopo un sorpasso: era senza patente; Cade in una tomba al cimitero nel Novarese, salvato dai vigili del fuoco. Novara, autista 53enne muore investito sull'A4. Era sceso dall'auto in panne per cercare aiuto. Caccia al pirata della stradaLa vittima viveva a Trieste. L'incidente attorno all'1 di notte tra le uscite di Novara Ovest e Novara Est. L'investitore, probabilmente alla guida di un camion, potrebbe non essersi accorto dell'acca ... msn.com È morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si er - facebook.com facebook La lezione a Rondine, la corsa in Valdichiana e l'incidente. Arezzo ricorda Zanardi: "Se ne va un campione vero" x.com