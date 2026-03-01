Incidente e incendio in tangenziale auto in fiamme allo svincolo di Borgaro Torinese | intervengono i vigili del fuoco

Oggi, intorno alle 16:30, un’auto ha preso fuoco lungo la tangenziale nord di Torino, all’altezza dello svincolo di Borgaro Torinese in direzione Nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’incidente o sull’eventuale coinvolgimento di altre vetture.

Incendio lungo la tangenziale nord di Torino. Oggi, 1 marzo, intorno alle 16,30, una macchina ha preso fuoco all’altezza dello svincolo di Borgaro Torinese, in direzione Nord. Per fortuna, non risultano persone ferite. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Incendio in viale Regina Margherita, due auto in fiamme. Intervengono i vigili del fuocoRimini, 1 marzo 2026 – Incendio nelle prime ore del mattino in viale Regina Margherita, a Rimini, all’altezza del civico 165. Auto in fiamme, intervengono i vigili del fuocoNel tardo pomeriggio di sabato, a Savignano sul Rubicone, un'auto ha preso improvvisamente fuoco.