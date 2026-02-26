Incidente sul lavoro a Costa Morena | intervengono vigili del fuoco e 118

BRINDISI - Incidente sul lavoro a Costa Morena Est, porto di Brindisi. Un operaio è rimasto ferito mentre procedeva a imbracare un carico. È accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 26 febbraio 2026. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia di Stato. Il lavoratore non versa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

