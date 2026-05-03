Incidente a Cittanova due motociclisti in ospedale e via Emilia bloccata

Oggi poco prima delle 18 si è verificato un incidente lungo via Emilia Ovest, nella zona di Cittanova. Due motociclisti sono rimasti coinvolti e sono stati trasportati in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari.

Poco prima delle ore 18 di oggi si è verificato un grave incidente lungo via Emilia Ovest, in zona Cittanova. Una moto che percorreva la Statale si è scontrata con un'auto all'altezza dell'incrocio con via Guandalini, nei pressi dello svincolo per l'area commerciale del Grandemilia.Iscriviti al.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente in A12 tra due camion, bloccata la carreggiata Via Emilia, incidente notturno: ventenne estratto dai vigili del fuoco e ricoverato in ospedale. Indagini in corso.Un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica ha visto un ventenne ricoverato in ospedale dopo che la sua Alfa Romeo Giulietta si... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’addio a Alassan e Baba, morti nell’incidente sulla via Emilia: la comunità si stringe alle famiglie; Roccella Ionica, grave incidente sulla SS 106: due uomini sbalzati fuori dall’auto, uno perde la vita. Incidente a Cittanova, due motociclisti in ospedale e via Emilia bloccatalo scontro nei pressi del polo commerciale. Ferite lievi per un uomo e una donna, sul posto 118 e Polizia Locale ... modenatoday.it INCIDENTE MARZAGLIA, ALLA MOSCHEA I FUNERALI DELLE VITTIMEUltimo commosso saluto alla moschea di via delle Suore a due delle tre vittime del grave incidente avvenuto il 12 aprile scorso sulla via Emilia Ovest, tra Cittanova e Marzaglia. Una delle tre salme, ... tvqui.it Nel 2023 Dario Matranga, 36 anni, era sopravvissuto a un altro incidente a Palermo riuscendo poi a laurearsi dal pronto soccorso. Lascia moglie e un figlio di 3 anni facebook Incidente in moto in un bosco dell’Aretino, conducente soccorso da vigili del fuoco e Pegaso x.com