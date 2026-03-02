Alle 09:30 di questa mattina, sulla A12 tra Viareggio e il sud, due camion sono entrati in collisione, causando il blocco totale della carreggiata in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali feriti. La strada rimane chiusa mentre sono in corso i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

Viareggio, 2 marzo 2026 – Grave incidente sulla A12. Intorno alle 09:30 due camion sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha paralizzato il traffico in direzione sud. L’allarme è scattato alle 9:38 al chilometro 148,8, nel tratto compreso tra Torre del Lago e l’uscita Pisa Nord. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi pesanti si sono scontrati occupando entrambe le corsie di marcia. I camion trasportavano carichi differenti: uno era adibito al trasporto di elettrodomestici, l’altro di materiale edile. A seguito dell’impatto, sia i mezzi sia il materiale trasportato hanno invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Pisa e Lucca, impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione dell’emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente in A12 tra due camion, bloccata la carreggiata

