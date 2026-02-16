Via Emilia incidente notturno | ventenne estratto dai vigili del fuoco e ricoverato in ospedale Indagini in corso

Un giovane di 20 anni è stato estratto dall’auto ribaltata dai vigili del fuoco durante un incidente avvenuto sulla Via Emilia a San Martino in Strada. La sua vettura, una Alfa Romeo Giulietta, si è capovolta nella notte tra sabato e domenica, provocando grande paura tra i passanti. I soccorritori hanno portato il ragazzo in ospedale, dove ora si trova sotto osservazione. Le forze dell’ordine stanno ancora verificando le cause dell’incidente.

Notte di Paura sulla Via Emilia: Giovane Ricoverato dopo un Incidente a San Martino in Strada. Un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica ha visto un ventenne ricoverato in ospedale dopo che la sua Alfa Romeo Giulietta si è ribaltata lungo la via Emilia, nel territorio di San Martino in Strada, in provincia di Lodi. L'impatto, avvenuto intorno all'1.30 di domenica 15 febbraio, ha richiesto un intervento complesso da parte dei vigili del fuoco e del personale sanitario per liberare il conducente e garantire le prime cure. Le indagini dei carabinieri sono in corso per accertare le cause del sinistro.