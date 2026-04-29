Inchiesta sul calcio | Rocchi parlò con un arbitro dell’Inter Aiutini e punizioni La procura sentirà anche Orsato

Un’indagine sul calcio ha portato alla luce una conversazione tra l’ex designatore arbitrale e un arbitro di serie minori, in cui si discuteva di possibili aiuti e punizioni a favore di una squadra. La procura ha deciso di ascoltare anche un altro arbitro, noto per aver diretto diverse partite di alto livello, nell’ambito delle verifiche su eventuali irregolarità. L’indagato principale è stato coinvolto in un procedimento per frode sportiva.

Gianluca Rocchi, l’ex designatore arbitrale di A e B, indagato per frode sportiva, avrebbe parlato con un arbitro di aiuti da dare all’Inter. Lo scrive Gazzetta dello sport, precisando che ci sarebbero testimonianze in possesso dei magistrati milanesi. Gli aiuti all’Inter. Il pubblico ministero Maurizio Ascione, scrive il quotidiano rosa, titolare delle indagini sugli arbitri alla Procura di Milano, ha ipotizzato due designazioni decise a tavolino da Gianluca Rocchi. Il luogo del (presunto) delitto, secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, è chiaro: lo stadio di San Siro. La data, anche: il 2 aprile 2025, giorno di Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Inchiesta sul calcio: Rocchi parlò con un arbitro dell’Inter. “Aiutini e punizioni”. La procura sentirà anche Orsato Notizie correlate Inchiesta arbitri: “Inter non indagata”. La Procura prova a far chiarezza sul caso RocchiDue anni e quattro mesi di inchiesta nata dalla protesta di un tifoso del Verona, furioso per quanto visto a San Siro il 6 gennaio 2024. Leggi anche: Chivu: “Rammarico per il pareggio. Inchiesta Rocchi? Parlo di calcio” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano; Inchiesta arbitri, da Rocchi all’Inter: rischi, sviluppi e cosa sappiamo oggi; Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede. Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: l’intercettazione durante Milan-Inter, non parlerà con i PM. Le ultime newsLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e sul designatore Gianluca Rocchi sulle presunte scelte di direzioni di gara gradite all'Inter ... fanpage.it Le news del 28 aprile sul Caso Rocchi, nessun club risulta indagatoCaso Rocchi e inchiesta sugli arbitri italiani, le ultime news in diretta: Gervasoni pronto a rispondere al pm di Milano mentre Rocchi potrebbe avvalersi ... fanpage.it È una nuova Calciopoli, o un buco nell’acqua della Procura di Milano Passano i giorni, e dell’inchiesta del pm Maurizio Ascione si sa ancora pochissimo. Gli avvisi di garanzia recapitati sabato 25 aprile a cinque indagati, tra cui Gianluca Rocchi e Andrea - facebook.com facebook Dunque l’inchiesta Rocchi sarebbe iniziata a ottobre 2024 secondo la Gazzetta, 9 mesi dopo Inter-Verona, dunque non la causa. Per logica: o per testimonianza di qualcuno del mondo arbitrale; o per un evento di ottobre 2024. Una partita contestata a ottobre x.com