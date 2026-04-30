Oggi si sono svolti ulteriori sviluppi nell'inchiesta sugli arbitri coinvolti in presunte designazioni pilotate. L'ex arbitro Andrea Gervasoni è stato convocato dal pubblico ministero per rispondere di frode sportiva in concorso. Nel frattempo, l'ex arbitro Gianluca Rocchi non ha partecipato alle attività previste e rimane assente. La vicenda riguarda le modalità di assegnazione delle designazioni arbitrali.

Questa mattina non sarà Gianluca Rocchi a sedersi davanti al pubblico ministero Maurizio Ascione. L’ex designatore degli arbitri di Serie A e B, indagato per concorso in frode sportiva, ha rinunciato all’interrogatorio. Né lui né il suo avvocato, Antonio D’Avirro, si presenteranno a Milano. Al suo posto, in una caserma della Guardia di finanza, sarà ascoltato invece Andrea Gervasoni, ex arbitro e supervisore Var, difeso dall’avvocato Michele Ducci. E Gervasoni avrebbe intenzione di rispondere alle domande. Gervasoni è indagato per il caso Salernitana-Modena, partita dell’8 marzo 2025. Il nodo, secondo l’ipotesi accusatoria, riguarda la gestione Var: l’arbitro Antonio Giua concede inizialmente un rigore al Modena, poi viene richiamato alla on field review e il penalty viene revocato.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Inchiesta arbitri, conferme sulle designazioni pilotate

QUESTI li avete INTERCETTATI E perchè ANSA parla al PLURALE ALCUNI CLUB e i LORO DIRIGENTI...

Notizie correlate

Caso arbitri, arrivano conferme sulle designazioni pilotate di RocchiCome riporta l’agenzia di stampa ANSA, arrivano ulteriori dettagli sullo scandalo arbitri che investendo il mondo del calcio.

Rocchi, conferme sulle designazioni pilotate gradite all’InterSecondo gli inquirenti, da alcune testimonianze degli arbitri sentiti nell’inchiesta della Procura di Milano, sarebbe emersa la conferma delle...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: L'inchiesta sugli arbitri, 'i colleghi sapevano delle scelte di Rocchi'; Arbitri, in procura anche Colombo e Doveri. I pm: Conferme sulle designazioni pilotate; Inchiesta arbitri, dai verbali nuove conferme sulle designazioni pilotate: nel mirino le scelte su Colombo e Doveri; Inchiesta arbitri, dalle testimonianze conferme su designazioni pilotate da Rocchi · LaC News24.

Ansa - Inchiesta sugli arbitri, dalle testimonianze conferme sulle designazioni pilotateNuovo capitolo nel caos arbitri: l'Ansa racconta che da alcune delle testimonianze degli arbitri sentiti nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema con protagonista, secondo quanto riportato ... calciomercato.com

Inchiesta arbitri, dai verbali nuove conferme sulle designazioni pilotate: nel mirino le scelte su Colombo e DoveriNel fascicolo milanese emergono elementi sulle scelte per Colombo e Doveri. Gervasoni sarà ascoltato dalla Gdf ... affaritaliani.it

LIVE - Inchiesta arbitri, con chi parlava Rocchi: le ipotesi. Contatto Bisseck-Ndicka, ecco cosa chiederà la Procura x.com

INCHIESTA ARBITRI IN SERIE A Il calcio italiano torna sotto shock. Dopo le autosospensioni di Rocchi e Gervasoni, si parla di pressioni sul VAR e designazioni sospette. Siamo davanti a un nuovo scandalo… oppure solo a ipotesi C’è chi dice: “Il - facebook.com facebook