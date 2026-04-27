Inchiesta arbitri | dall’autosospensione di Rocchi alla posizione dell’Inter e i possibili sviluppi cosa sappiamo

Il calcio italiano è tornato sotto i riflettori per un'inchiesta riguardante gli arbitri. La vicenda ha portato all’autosospensione del designatore e ha coinvolto anche l’Inter, con possibili sviluppi in vista. La situazione ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le autorità competenti proseguono le indagini. Fino a questo momento, sono stati resi noti alcuni dettagli sui procedimenti in corso e sulle dichiarazioni ufficiali.

(Adnkronos) – Il calcio italiano piomba (di nuovo) nel caos. Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 202425: nelle scorse ore gli è stato notificato un avviso di garanzia. Ma cosa sta succedendo in Serie A? Per quanto riguarda Rocchi, l'accusa è di aver fatto pressioni su alcuni arbitri e di aver scelto direttori di gara graditi all'Inter. Ecco cosa sappiamo – fino a oggi, lunedì 27 aprile – sull'inchiesta, condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione. I fatti al centro dell'inchiesta si rifanno alla passata stagione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Inchiesta arbitri Serie A, Chiné riapre il dossier sul caso Gianluca Rocchi: i nuovi sviluppidi Stefano CoriInchiesta arbitri Serie A: la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè ha già chiesto alla Procura di Milano gli atti dell’inchiesta...

Inchiesta arbitri, Chiné riapre il dossier sul caso Rocchi: lo scorso anno venne archiviato! I nuovi sviluppiMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, da Rocchi all’Inter: rischi, sviluppi e cosa sappiamo oggi; Scandalo arbitri, Rocchi si autosospende e lascia la chat Can: Ciao ragazzi, avrei voluto salutarvi diversamente; Inchiesta sugli arbitri, indagato il designatore Rocchi: autosospensione immediata; Caos arbitri: Rocchi si è autosospeso da designatore arbitrale: Ne uscirò indenne e più forte di prima. Il comunicato dell'AIA.

Inchiesta arbitri: dall’autosospensione di Rocchi alla posizione dell’Inter e i possibili sviluppi, cosa sappiamo(Adnkronos) – Il calcio italiano piomba (di nuovo) nel caos. Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva, in relazio ... pianetagenoa1893.net

Caos Aia, Marotta: Non abbiamo arbitri graditi o non graditi, l'Inter è estraneaIl presidente nerazzurro si è espresso sull'inchiesta che ha portato all'autosospensione di Rocchi: Apprendiamo tutto dalla stampa, queste comunicazioni ci meravigliano ... ilromanista.eu

#Milan e #Juventus non si fanno male - Inchiesta #arbitri: il giallo delle intercettazioni - facebook.com facebook

Inchiesta sugli arbitri, anche Salernitana-Modena nel mirino: indagato Gervasoni, l’uomo dei Var x.com