Incendio sul raccordo anulare furgone in fiamme e nube nera

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, un incendio si è sviluppato lungo via Sergio De Vitis, vicino al Grande Raccordo Anulare, nella zona di Mostacciano. Un furgone è stato avvolto dalle fiamme, generando una densa nube di fumo nero che ha attirato l’attenzione dei passanti e degli automobilisti presenti in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, un incendio è divampato a ridosso del Grande Raccordo Anulare, precisamente in via Sergio De Vitis, in zona Mostacciano. A originare il rogo è stato un furgone, per cause ancora da accertare, che è stato completamente avvolto dalle fiamme. La.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Incendio sul raccordo anulare: camion avvolto dalle fiammeIncendio sul Grande raccordo anulare di Roma dove un camion nella prima mattinata di martedì 24 marzo è stato avvolto dalle fiamme. Incendio nel Casertano: fiamme in uno stabilimento tra Sessa Aurunca e Cellole, nube nera sulla zonaFuoco in un'azienda di lavorazione di pomodori a Cellole, nel Casertano; sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco, al lavoro da ore per arginare le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio a Roma, in fiamme una roulotte. Uomo di 62 anni in pericolo di vita; Romanina, un ponte per la metro: al via la seconda fase del progetto; Blocco del raccordo anulare ecologisti assolti. Incendio a ridosso del Grande Raccordo Anulare: paura per l’improvvisa esplosione di un furgone (foto)Una domenica pomeriggio di paura ha sconvolto il quadrante sud di Roma. Un enorme incendio è esploso oggi, domenica 3 maggio, a ridosso del Grande Raccordo Anulare, originato da un furgone avvolto dal ... msn.com Paura sul Grande Raccordo Anulare: traffico bloccato per il rischio esplosione di un veicolo GPL in fiammeIl Grande Raccordo Anulare è precipitato nel caos più totale a causa di un grave incendio che ha coinvolto un veicolo alimentato a GPL. Le fiamme e il potenziale pericolo di esplosione, hanno imposto ... msn.com La speranza dopo il rogo che ha distrutto il lido https://www.lacnews24.it/attualita/devastato-da-un-incendio-labbraccio-di-palmi-per-il-sunset-che-riapre-laffetto-della-gente-ci-ha-emozionato-h6s00wzn - facebook.com facebook Lavatrice industriale prende fuoco, incendio in un’azienda di Rodengo x.com