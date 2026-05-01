Incendio sul Monte Faeta la Regione | Perimetro contenuto per circa il 70% Distrutti 710 ettari Nuovi roghi a Peccioli e Massarosa

La Regione Toscana ha comunicato che il fuoco scoppiato sul Monte Faeta ha interessato circa il 70% del perimetro, con circa 710 ettari di terreno andati distrutti. Nelle ultime ore si sono verificati altri incendi nelle zone di Peccioli e Massarosa, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Le autorità stanno monitorando la situazione e cercando di circoscrivere i focolai ancora attivi.

FIRENZE – La Regione Toscana rende noto che il perimetro del rogo sul Monte Faeta risulta attualmente contenuto per circa il 70%, con l’obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso dellanottata e nella giornata di domani, 2 maggio 2026. La Regione spiega anche che, a seguito degli ulteriori rilievi effettuati dai tecnici antincendi boschivi, la stima della superficie percorsa dal fuoco è stata aggiornata a circa 710 ettari, rispetto ai circa 800 ettari inizialmente calcolati. Il calcolo, si spiega in una nota, era stato elaborato come stima speditiva operativa, funzionale al rapido dislocamento delle squadre sul territorio nelle fasi più critiche dell’emergenza, e ora ricalcolato e adeguato sulla base delle superfici effettivamente percorse dal fuoco.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incendio sul Monte Faeta, la Regione: “Perimetro contenuto per circa il 70%. Distrutti 710 ettari”. Nuovi roghi a Peccioli e Massarosa Notizie correlate Incendio sul monte Faeta contenuto per il 70 per cento: bruciati 710 ettari di boscoSAN GIULIANO TERME – A seguito degli ulteriori rilievi effettuati dai tecnici antincendi boschivi di Regione Toscana nell’area interessata... Leggi anche: Incendio Monte Faeta: "Perimetro di 17 km, contenuto per circa il 60%" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuoco: 70 ettari bruciati; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza. Incendio sul Monte Faeta, esercito in campo. Regione Toscana: perimetro contenuto per circa il 70%In fiamme 800 ettari, in azione anche 4 Canadair, 3500 evacuati. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. La causa un piccolo rogo in un'area p ... rainews.it Incendio sul Monte Faeta: perimetro più definito dopo il sorvoloNella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l'incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa tremila persone su Asciano, San Giuliano Terme. La superficie bruciata ... nove.firenze.it AGGIORNAMENTO MONTE FAETA La causa del rogo potrebbe essere stata l'abbruciamento sul versante lucchese di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato, al quale è poi sfuggito il controllo delle fiamme - facebook.com facebook Incendio sul Monte Faeta, evacuazioni per più di tremila persone. In fiamme 800 ettari di bosco x.com