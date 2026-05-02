Incendio sul monte Faeta | lotta contro le fiamme complicata dal vento I punti critici

Un incendio boschivo si sta sviluppando sul Monte Faeta, con le squadre di soccorso impegnate nelle operazioni di spegnimento. Le fiamme si sono propagate in diverse aree, mentre il vento rende più difficile il lavoro dei vigili del fuoco. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, individuando i punti più critici per contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni alla zona.

Il sistema Antincendi Boschivi impegnato sul campo sta concentrando gli sforzi in particolare su due punti ritenuti ancora critici, sui quali è prioritario intervenire prima del previsto cambio delle condizioni del vento atteso a metà giornata.Secondo le previsioni, infatti, la rotazione dei venti da ovest-nord-ovest potrebbe determinare nuove difficoltà nelle operazioni e favorire riattivazioni del fuoco, rendendo ancora più urgente la completa messa in sicurezza delle aree attive. Al momento le squadre impegnate nelle attività di contenimento e bonifica sono una quarantina, composte da operai forestali delle unioni di comuni e operatori AIB del Coordinamento volontariato toscano.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incendio sul monte Faeta: lotta contro le fiamme complicata dal vento. I punti critici Notizie correlate Incendio sul monte Faeta, il vento spinge le fiamme verso valleLUCCA – Incendio sul monte Faeta continua a mettere sotto pressione il sistema regionale antincendio, con una notte particolarmente complessa tra il... Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoLUCCA – Si aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia possono rientrare a casa; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia rientrano in casa; Divampa l’incendio sul monte Faeta, a fuoco oltre 70 ettari: in azione canadair e squadre a terra; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone. Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia possono rientrare a casaIn fiamme circa 710 ettari, in azione anche 4 Canadair, 3500 evacuati. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. La causa un piccolo rogo in un' ... rainews.it Incendio su Monte Faeta, 'ancora fiamme attive, si teme nuovo vento'Proseguono dalla notte le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo sul Monte Faeta, che ha devastato circa 710 ettari tra Lucca e Pisa. (ANSA) ... ansa.it : , . L’incendio è divampato sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa 3000 persone su Ascian - facebook.com facebook #Toscana Migliora la situazione sul Monte #Faeta devastato da un maxi #incendio che ha distrutto oltre 700 ettari di vegetazione. Via libera al rientro a casa per molti degli oltre 3.000 evacuati a San Giuliano Terme. Ancora fuori decine di famiglie dell'area n x.com