Atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale Nella notte la scritta | Vannacci ti puzzano i piedacci

Nella notte un atto vandalico ha colpito la sede di Futuro Nazionale situata in piazza Tanucci. Su uno dei bandoni dell'edificio è stata dipinta con vernice spray una scritta che cita un nome proprio, segnalando un episodio di danneggiamento e imbrattamento. La polizia ha già avviato le indagini per identificare chi ha realizzato il graffiti.

Nuovo atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale in piazza Tanucci. Nella notte, su uno dei bandoni del locale è comparsa la scritta “Vannacci ti puzzano i piedacci”, realizzata con vernice spray. Si tratta del secondo episodio in appena sette giorni, secondo quanto riferito dal partito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Imbrattata con insulti a Roberto Vannacci la sede di Futuro Nazionale a Firenze: "Atto squadrista" Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Firenze: contro manifestazione della sinistraGiornata di mobilitazione a Firenze in ambito politico: il generale Vannacci apre la sede della sua formazione politica, Futuro Nazionale. Temi più discussi: Ancora vandali contro la sede di Futuro Nazionale; A Firenze imbrattata la nuova sede di Futuro Nazionale; La qualità del turismo passa dalla qualità del lavoro e dalla sinergia tra imprese e lavoratori. Presentati in Provincia gli accordi per lo sviluppo nel territorio riminese; Vandali in azione nel parco giochi di Cerchio, distrutto uno scivolo. Tedeschi: ingiustificabile. Ancora vandali contro la sede di Futuro NazionaleFIRENZE: A denunciare l'episodio con tanto di documentazione fotografica sono i vertici regionale e locale del partito che fa capo a Roberto Vannacci ... toscanamedianews.it A Firenze imbrattata la nuova sede di Futuro NazionaleIgnoti hanno imbrattato la saracinesca con una scritta con vernice nera: Remigra nelle fogne. Il partito: Atto squadrista e intimidatorio ... gonews.it Sono due i comitati di Futuro Nazionale attivi in città. Si presenta quello guidato a Stefano Sartori, a cui dovrebbe aderire anche l’attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Nel frattempo sbarca sui social il gruppo che ha come referente Massimiliano Nar - facebook.com facebook GOVERNO MELONI. La fiducia è un sentimento reciproco. Noi di Futuro Nazionale andiamo avanti ma, nel frattempo, qualcuno rimarrà indietro. x.com