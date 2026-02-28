Incendio a Senago a fuoco 3 camion nella sede di una ditta di autotrasporti – VIDEO

Questa notte a Senago, tre camion della ditta di autotrasporti Musci sono stati coinvolti in un incendio divampato in via Ferdinando Santi, nella zona industriale. L’incendio si è sviluppato poco dopo le 3, causando danni considerevoli ai veicoli parcheggiati presso la sede dell’azienda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

