Incendio nella notte | rudere divorato dalle fiamme

Nella notte, i carabinieri sono intervenuti a Torre del Greco per un incendio in un rudere abbandonato in via Mortelle. Le fiamme hanno distrutto la struttura, dove si presume si trovasse un uomo di 67 anni senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.

La notte scorsa i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti a Torre del Greco per un incendio scoppiato in un rudere abbandonato in via Mortelle, dove verosimilmente trovava riparo un uomo senza fissa dimora di 67 anni.Le fiamme hanno interessato alcuni arredi e cumuli di rifiuti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Spaventoso incendio a Hong Kong: decine di morti e oltre 250 dispersi Notizie correlate Leggi anche: Incendio nel piazzale: autocarro divorato dalle fiamme Incendio al Sannazaro: l'interno del teatro divorato dalle fiamme - VIDEOSono impressionanti le immagini dell'interno del Teatro Sannazaro dopo lo spaventoso incendio che lo ha colpito questa mattina. Contenuti e approfondimenti Brisighella: incendio nella notte distrugge il tetto dell’ex discoteca GufoUn violento incendio ha devastato completamente il tetto dell’ex discoteca Gufo – Burrocacao di via Lamone a Brisighella. Le fiamme sono divampate ieri sera intorno alle 23,30 e sono state donate nell ... ravenna24ore.it Brisighella. Incendio nella notte all’ex discoteca Il Gufo: tutti gli aggiornamentiUn incendio è divampato nella tarda serata, intorno alle 23:30 di venerdì 1 maggio, all’interno dell’ex discoteca Il Gufo, situata in via Rio Chié a ... ravennanotizie.it