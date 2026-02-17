Incendio al Sannazaro | l' interno del teatro divorato dalle fiamme - VIDEO

Un incendio ha devastato questa mattina il Teatro Sannazaro, causando danni considerevoli all’interno dell’edificio. Le fiamme sono divampate improvvisamente, probabilmente a causa di un corto circuito, e hanno rapidamente inghiottito la scena e le poltrone storiche. Le immagini mostrano le pareti annerite e le strutture annerite dal fuoco, mentre i vigili del fuoco sono ancora sul posto per spegnere le ultime fiamme.

Sono impressionanti le immagini dell'interno del Teatro Sannazaro dopo lo spaventoso incendio che lo ha colpito questa mattina. Sull'incendio, che sarebbe partito dal tetto, indaga la Procura. Dopo le fiamme, sono state evacuate alcune abitazioni vicine. Tra i feriti anche alcuni vigili del fuoco rimasti coinvolti nel crollo del solaio di un'abitazione. Intanto, sono tanti i messaggi che arrivano da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. "Il rogo del teatro Sannazaro, avvenuto nelle prime ore del giorno nel quartiere Chiaia di Napoli, ci addolora e lascia sgomenti.