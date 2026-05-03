Incendio Monte Faeta | situazione in controllo al 90% si attende la pioggia

Un incendio scoppiato sul Monte Faeta è stato quasi completamente domato, con le autorità che riferiscono una situazione in controllo al 90%. La fase di emergenza si può considerare conclusa, mentre ora si passa alla sorveglianza e alla bonifica dell’area. Si attende l’arrivo della pioggia, che potrebbe contribuire sia alla messa in sicurezza che a eventuali interventi di spegnimento.

L'incendio è praticamente domato. La fase emergenziale è quindi superata, ma già si è aperta quella del monitoraggio e della bonifica, in cui la pioggia potrà avere un ruolo sia positivo che negativo. Si pensa quindi alle previsioni meteo, che a partire dalla serata di domani, 4 maggio, prevedono.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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