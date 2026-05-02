Incendio Monte Faeta Giani | Situazione sempre più sotto controllo fondamentale l' invaso antincendio
Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, coinvolgendo un'area di vegetazione. Un laghetto artificiale, costruito alcuni mesi fa, è stato utilizzato per agevolare le operazioni di spegnimento. Le squadre di vigili del fuoco e gli elicotteri hanno operato in collaborazione, sfruttando questa risorsa per rifornire d’acqua i mezzi aerei. La situazione è attualmente sotto controllo, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti.
Un laghetto artificiale realizzato pochi mesi fa ha aiutato lo spegnimento dell'incendio sul Monte Faeta, accorciando il tragitto degli elicotteri impegnati a caricare e scaricare acqua sulle fiamme. Lo evidenzia oggi 2 maggio il presidente della Toscana Eugenio Giani, che parla di "un'indubbia.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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