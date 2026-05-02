Incendio Monte Faeta Giani | Situazione sempre più sotto controllo fondamentale l' invaso antincendio

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, coinvolgendo un'area di vegetazione. Un laghetto artificiale, costruito alcuni mesi fa, è stato utilizzato per agevolare le operazioni di spegnimento. Le squadre di vigili del fuoco e gli elicotteri hanno operato in collaborazione, sfruttando questa risorsa per rifornire d’acqua i mezzi aerei. La situazione è attualmente sotto controllo, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti.