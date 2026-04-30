Incendio monte Faeta il sindaco Cecchelli | La situazione è precipitata

Un incendio si è sviluppato sul monte Faeta, portando all’evacuazione delle case ad Asciano, in provincia di Pisa. Il sindaco di San Giuliano Terme ha dichiarato che la situazione è peggiorata rapidamente nelle ultime ore. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza le abitazioni. La situazione rimane in evoluzione mentre proseguono le operazioni di spegnimento.

Incendio del monte Faeta, evacuate le abitazioni ad Asciano (Pisa). Parla Matteo Cecchelli, sindaco di San Giuliano Terme. Video di Enrico Mattia Del Punta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio monte Faeta, il sindaco Cecchelli: "La situazione è precipitata" Notizie correlate Leggi anche: L'incendio sul monte Faeta Incendio monte Faeta, scattano le evacuazioniProseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Faeta, fra Lucca e San Giuliano Terme (Pisa), rese difficili dal forte vento di... Approfondimenti e contenuti Incendio monte Faeta raggiunge versante PisanoL'incendio che da due giorni sta bruciando il monte Faeta, in Lucchesia, ha raggiunto, spinto dal vento, il versante pisano ... controradio.it Incendio monte Faeta, scattano le evacuazioniProseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Faeta, fra Lucca e San Giuliano Terme (Pisa), rese difficili dal forte vento di grecale. Parla il sindaco di Lucca, Mario Pardini. Video ... lanazione.it