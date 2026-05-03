Incendio in un’abitazione privata | i Vigili del fuoco domano le fiamme

Nella giornata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti in più occasioni su diversi interventi. Tra questi, un incendio ha coinvolto un’abitazione privata, che è stato prontamente spento dalle squadre di soccorso. Non si sono registrati feriti o altre conseguenze gravi. Le operazioni sono durate poco tempo e hanno permesso di mettere in sicurezza l’edificio coinvolto.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, sono stati impegnati in diversi interventi sul territorio. Nel pomeriggio, intorno alle ore 15:00, le squadre sono intervenute lungo la SS7 bis, all’altezza dell’impianto di calcestruzzi Marinelli, per un incendio di sterpaglie. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, sono state circoscritte e spente, evitando il propagarsi del rogo alle aree limitrofe. Successivamente, intorno alle ore 18:00, un altro intervento ha riguardato un incendio che ha interessato una struttura di copertura nel cortile di un’abitazione privata nel comune di Monteforte Irpino, in via Aldo Moro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in un’abitazione privata: i Vigili del fuoco domano le fiamme INCENDIO APPARTAMENTO ARRIVO APS+CA/PU+ABP VIGILI DEL FUOCO SANREMO IN SIRENA Notizie correlate Pietramurata, garage in fiamme: 50 vigili del fuoco domano l’incendioNotte di Paura a Pietramurata: Fiamme Divampano da un Garage, Tre Abitazioni a Rischio. Incendio a Reggio Emilia: vigili del fuoco domano fiamme in 30 minutiUn incendio circoscritto ma intenso: la ricostruzione dell'evento in via Paradisi a Reggio Emilia Alle 11:10 di questa mattina, un incendio è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio in un locale interrato di una palazzina: evacuate dai Vigili del fuoco nove persone; Incendio a Palo del Colle, brucia il sottotetto di una casa: tre squadre dei vigili del fuoco sul posto; Busseto, incendio nella rimessa di un'abitazione; INCENDIO BOSCHIVO TRA LUCCA E PISA: 197 VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI. VALSUSA, INCENDIO CAMINO IN CASA: INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCORUBIANA - Allarme per incendio canna fumaria nel giorno di festa: l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il fatto è avvenuto venerdì 1 maggio, a Rubiana. Una chiamata d'emergenza ha mobilitato i soccorsi ... valsusaoggi.it Incendio in un appartamento: la polizia sfonda la porta e salva un 88enne intrappolato in casaUn agente e un infermiere hanno attraversato i focolai per raggiungere l'anziano in cucina, mentre un altro agente spegneva le fiamme con l’estintore ... gazzettadiparma.it Sassari, schianto all’alba tra un’auto e un bus: cinque ragazzi feriti Lo scontro in via Carlo Felice all’altezza di un incrocio. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale - facebook.com facebook I vigili del fuoco sono intervenuti all’una di notte. Il rogo ha fortemente danneggiato un appartamento al quarto piano in via Pietrapiana x.com