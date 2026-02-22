Pietramurata garage in fiamme | 50 vigili del fuoco domano l’incendio

Un incendio ha devastato un garage a Pietramurata, causando l’intervento di 50 vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente, mettendo in pericolo tre case vicine. Le squadre di soccorso hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza le strutture. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingenti. La causa dell’incendio resta ancora da chiarire, mentre le operazioni di bonifica continuano.

Notte di Paura a Pietramurata: Fiamme Divampano da un Garage, Tre Abitazioni a Rischio. Un incendio ha scosso la tranquillità di Pietramurata, una località nel comune di Dro, durante la notte tra il 21 e il 22 febbraio. L’allarme è risuonato intorno alle 2:20, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme sprigionarsi da un garage e, rapidamente, estendersi alle abitazioni limitrofe. La prontezza dei soccorsi e l’efficacia dell’intervento dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio, scongiurando fortunatamente il rischio di feriti, almeno secondo le prime informazioni disponibili. La dinamica dell’incendio ha richiesto un dispiegamento significativo di forze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Pietramurata, due incendi in poche ore: gravi danni e 2 persone portate in ospedale per dei controlli.

Le fiamme divampano in un garage e scoppia l'incendio, coinvolti tre edifici (FOTO): paura nella notte, dopo l'allarme dei residenti scatta il massiccio intervento dei pompieriDRO. Ha coinvolto tre abitazioni il grosso incendio che è divampato nella notte a Pietramurata, frazione di Dro (QUI ARTICOLO): le fiamme sono divampate in un garage e si dono propagate, massiccio int ... ildolomiti.it

Notte di fuoco a Pietramurata. Due incendi, 50 vigili del fuoco al lavoroIl primo rogo alle 2.30 ha coinvolto tre abitazioni; il secondo alle 8: due persone al pronto soccorso per il fumo inalato ... rainews.it