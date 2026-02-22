Incendio a Reggio Emilia | vigili del fuoco domano fiamme in 30 minuti

Un incendio scoppiato questa mattina in via Paradisi a Reggio Emilia ha coinvolto un garage al civico 10, causando danni significativi. Le fiamme sono divampate alle 11:10 e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, spegnendo le fiamme in circa 30 minuti. Il rogo ha provocato il crollo di alcune scaffalature e ha reso necessario l’intervento di soccorritori per mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio.

Un incendio circoscritto ma intenso: la ricostruzione dell’evento in via Paradisi a Reggio Emilia. Alle 11:10 di questa mattina, un incendio è divampato all’interno di un garage situato al civico 10 di via Paradisi a Reggio Emilia. Le fiamme, rapidamente domate dai vigili del fuoco in poco più di mezz’ora, hanno distrutto tutti gli oggetti presenti nel locale, tra cui una poltrona. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma l’intervento tempestivo ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri locali dell’edificio. Un intervento rapido e risolutivo. La rapidità con cui i vigili del fuoco sono intervenuti ha giocato un ruolo cruciale nel limitare i danni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

