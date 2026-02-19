Incendio in un appartamento | evacuata una palazzina e salvato un gatto

Un incendio in un appartamento di Desio ha portato all’evacuazione di un’intera palazzina e al salvataggio di un gatto. Le fiamme sono scoppiate mercoledì sera in un’abitazione di via Oslavia, causando preoccupazione tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a spegnere il fuoco e a mettere in sicurezza gli inquilini. Durante le operazioni, il gatto è stato recuperato senza ferite. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. La palazzina è rimasta vuota fino al completamento delle verifiche.

Le fiamme sono divampate nella prima serata di mercoledì 18 febbraio. Sul posto pompieri, forze dell'ordine e personale del 118 Fiamme in un appartamento, evacuata la palazzina e salvato un gatto. Il rogo è divampato nella serata di mercoledì 18 febbraio a Desio, in un appartamento all'interno di una palazzina di via Oslavia. Sono stati allertati i soccorsi. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza con due autopompe serbatoio e un'autoscala. Le fiamme stavano divorando un appartamento posto al primo piano della palazzina (di tre piani). I pompieri hanno fatto subito evacuare lo stabile e hanno estinto il rogo, evitando così che si propagasse. Incendio in un appartamento, salvato un gatto intossicato dal fumoDESIO – Fumo e fiamme al primo piano di una palazzina di tre livelli. È accaduto mercoledì 18 febbraio, alle 19.15, in via Oslavia a Desio, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento