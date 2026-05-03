Un incendio si è sviluppato nella località Cucco, con fiamme ancora attive nelle zone collinari. Le squadre di vigili del fuoco e volontari stanno lavorando per circoscrivere il fronte del fuoco. Il vento di Grecale ha complicato le operazioni di spegnimento, mentre si teme la presenza di un piromane che potrebbe aver dato origine alle fiamme. La situazione rimane sotto stretto controllo, con interventi in corso per evitare ulteriori danni.

Massarosa (Lucca), 3 maggio 2026 – Mentre spinto dal vento di Grecale il fuoco attraversava il monte Faeta, contrastato da quasi duecento vigili del fuoco e volontari dell’antincendio impegnati a contenere il perimetro del rogo; anche le nostre colline hanno vissuto ore di apprensione. Nel pomeriggio del primo maggio un incendio è divampato nel cuore del bosco di lecci e castagni in località Cucco, nella vallata di Compignano. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti del Quiesa appena hanno visto un filo di fumo sollevarsi fra il verde abbagliante. La ferita del grande incendio che nell’estate 2022 inghiottì novecento ettari di vegetazione tra Massarosa e Camaiore è ancora aperta, per questo l’attenzione di chi vive sulle colline è massima.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio in località Cucco, ancora fuoco in collina. C’è l’incubo del piromane

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