Torna l' incubo piromane a fuoco ciclomotore

Da firenzetoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, poco dopo le 3, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Mercatale, in via Grevigiana, per spegnere un incendio che ha interessato un ciclomotore ‘Ape’ a tre ruote parcheggiato sulla strada pubblica. L’intervento è stato effettuato dal distaccamento di San Casciano in Val di Pesa. Le fiamme hanno danneggiato il mezzo senza coinvolgere altre strutture o persone.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa notte poco dopo le 3 in via Grevigiana, a Mercatale, per l'incendio di un ciclomotore ‘Ape’ a tre ruote, parcheggiato sulla pubblica via.Sul posto ha operato una squadra che ha.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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