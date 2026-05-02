Torna l' incubo piromane a fuoco ciclomotore

Nella notte, poco dopo le 3, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Mercatale, in via Grevigiana, per spegnere un incendio che ha interessato un ciclomotore ‘Ape’ a tre ruote parcheggiato sulla strada pubblica. L’intervento è stato effettuato dal distaccamento di San Casciano in Val di Pesa. Le fiamme hanno danneggiato il mezzo senza coinvolgere altre strutture o persone.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa notte poco dopo le 3 in via Grevigiana, a Mercatale, per l'incendio di un ciclomotore ‘Ape’ a tre ruote, parcheggiato sulla pubblica via.Sul posto ha operato una squadra che ha.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Ancora scooter incendiati, spunta l'incubo piromaneFirenze, 9 febbraio 2026 – Un altro incendio nella notte riaccende la paura a Soffiano, tranquillo rione residenziale della periferia fiorentina. Piromane condannata: 8 roghi in una sola notte. Incubo nelle strade di FollonicaGrosseto, 18 febbraio 2026 – Era accusata di avere appiccato otto incendi nel giro di poche ore, tra il centro cittadino e l’area del centro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Lecciona in fiamme. Torna l’incubo piromane. Trovati quattro inneschi; Il piromane dei cassonetti della Roma bene con 31 alias : Sono Capitan America; Terni, torna l’incubo spaccate in centro; Alunni a lezione di legalità e sicurezza. Torna l'incubo piromane, a fuoco ciclomotoreI vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa notte poco dopo le 3 in via Grevigiana, a Mercatale, per l'incendio di un ciclomotore ‘ ... firenzetoday.it Torna l’incubo della piromane a FontiveggeIl racconto di Giulietto Albioni nel gruppo Facebook Progetto Fontivegge: Qualcuno ha dato fuoco al mio giardino, i vicini hanno visto una donna ... corrieredellumbria.it Il Pisa torna in Serie B dopo una stagione non brillantissima. Quegli sprazzi ammirati hanno ingolosito i fantallenatori, L’auspicio è che non passino troppi anni prima di rivederli in Serie A e nel Fantacalcio #Pisa #Fantacalcio - facebook.com facebook #InAltreParole torna stasera nuove parole e nuovi ospiti! Questa sera avremo Gad Lerner, Maurizio Landini, Mary L. Trump, Tosca, Lucio Caracciolo, Umberto Galimberti e Carlo Rovelli! Vi aspettiamo alle 20:35 solo su La7 #La7 #MassimoGramellini #Osp x.com