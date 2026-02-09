Un altro incendio di scooter si è verificato nella notte a Soffiano, il quartiere residenziale alla periferia di Firenze. La paura tra i residenti aumenta mentre le fiamme distruggono ancora un veicolo, alimentando i sospetti di un piromane in azione nella zona. La polizia indaga per capire se si tratta di un episodio isolato o di un nuovo attacco più ampio.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Un altro incendio nella notte riaccende la paura a Soffiano, tranquillo rione residenziale della periferia fiorentina. Non proprio più tanto tranquillo: “È il terzo caso da agosto, ora viviamo con la paura”, dicono nel vicinato. Intorno a mezzanotte e mezzo due scooter parcheggiati in via dell’Olivuzzo, in una diramazione interna della strada nei pressi dell’incrocio con via Starnina – quella che porta al laboratorio terapeutico –, sono stati distrutti dalle fiamme, che si sono alzate fino alle finestre del primo piano del condominio antistante. Un rogo improvviso, accompagnato da un forte odore di bruciato e da scoppi secchi, che ha svegliato i residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora scooter incendiati, spunta l'incubo piromane

Approfondimenti su Firenze 9 Febbraio2026

Nella notte a Firenze, sei locali del centro hanno subito incendi ai dehors, tra cui ristoranti e bar come Sgrano, Soul Kitchen, Moyo, Los Chicos Tex Mex, Braceria Auditore e Osteria dei Leoni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Firenze 9 Febbraio2026

Ancora scooter incendiati, spunta l'incubo piromaneLa scorsa notte a Soffiano scooter in fiamme in via dell'Olivuzzo, proprio dall'altro lato della strada dove ci fu l'incendio di agosto. A ottobre un altro rogo di motocicli nello stesso isolato in vi ... msn.com

Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso questa sera in un agguato compiuto a Foggia, in via Sant'Antonio. Il 34enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter facebook