Incendio in casa salvato un 88enne | decisivo l’intervento della Polizia

Un incendio si è sviluppato in un appartamento nella zona sud della città, intrappolando un uomo di 88 anni all’interno. L’intervento della Polizia di Stato si è rivelato decisivo nel mettere in salvo il residente, che si trovava in grave pericolo. I soccorritori hanno raggiunto il luogo e sono riusciti a estrarlo dall’edificio, scongiurando conseguenze peggiori.

Un uomo di 88 anni è stato salvato dalla Polizia di Stato dopo essere rimasto intrappolato nella propria abitazione a causa di un incendio divampato nei giorni scorsi in un appartamento della zona sud della città.L’allarme è scattato intorno alle 16.15, quando la Sala Operativa ha inviato sul.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Perugia, uomo salvato sui binari grazie all’intervento della PoliziaQualche giorno fa, a Perugia, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Perugia hanno salvato un uomo trovato disteso sui binari in evidente... Stazione centrale, sventato un suicidio: decisivo l'intervento in extremis della polizia ferroviariaTenta il suicidio all’interno della stazione centrale ma viene salvato dalla polizia ferroviaria. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio in casa, salvato un 88enne: decisivo l’intervento della Polizia; Palazzina a fuoco a Li Punti: salvato il cane lasciato da solo in casa; Bomarzo, incendio in un’abitazione: cane salvato dai Carabinieri, gatto morto e cause in accertamento; Incendio in una villetta a Bomarzo: salvato un cane. Scoppia incendio in una villetta, gatto muore carbonizzatoBOMARZO - Momenti di tensione nel paese, dove intorno alle 14, 30 di oggi pomeriggio è divampato un incendio in una villetta in viale Fiume. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuo ... civonline.it Fiamme in un appartamento, il cane solo in casa: salvato a Li PuntiOggi pomeriggio attorno alle 15.30 una squadra dei vigili del fuoco di Sassari e l'autoscala sono stati allertati per un incendio. sassarioggi.it Monteforte irpino, incendio in un cortile: intervento dei vigili del fuoco - facebook.com facebook Lavatrice industriale prende fuoco, incendio in un’azienda di Rodengo x.com