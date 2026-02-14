Perugia uomo salvato sui binari grazie all’intervento della Polizia

A Perugia, un uomo è stato salvato dai agenti della Polizia quando si trovava disteso sui binari in stato confusionale. La scena si è verificata poco prima di un treno in arrivo, e l’intervento rapido degli agenti ha evitato il peggio. I poliziotti sono riusciti a bloccare il convoglio e a mettere in salvo la persona in difficoltà.

Qualche giorno fa, a Perugia, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Perugia hanno salvato un uomo trovato disteso sui binari in evidente stato confusionale. Grazie alla prontezza degli interventi della polizia e al tempestivo supporto sanitario, l’uomo è stato soccorso in sicurezza e la situazione si è risolta senza conseguenze gravi. La Questura ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e servizi sanitari nel prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia, uomo salvato sui binari grazie all’intervento della Polizia Panico a Perugia, uomo si sdraia sui binari e attende l'arrivo di un treno: intervento lampo della polizia Un uomo si è sdraiato sui binari della stazione di Perugia Fontivegge, rischiando la vita, a causa di un forte stato di confusione. Un uomo sdraiato sui binari: lo salvano gli agenti della polizia Un uomo si sdraia sui binari a causa di un malore e viene salvato dagli agenti di polizia. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Panico a Perugia, uomo si sdraia sui binari e attende l'arrivo di un treno: intervento lampo della polizia; Stazione Ferroviaria Fontivegge: un uomo disteso sui binari in stato confusionale salvato dalla Polizia di Stato; In stato confusionale si stende sui binari del treno: uomo salvato alla stazione di Fontivegge; Uomo sui binari alla stazione di Fontivegge, salvato dalla Polizia. Perugia: salvato un uomo disteso in stato confusionale sui binaripersonale della Polizia di Perugia è intervenuto a seguito di una segnalazione relativa a una persona in stato confusionale nei binari ... ilmetropolitano.it In stato confusionale si stende sui binari del treno: uomo salvato alla stazione di FontiveggeSi trovava disteso sui binari in stato confusionale; l'uomo - di nazionalità straniera - è stato tratto in salvo dalla polizia di Perugia. È successo qualche giorno fa, quando gli agenti sono interven ... corrieredellumbria.it Il mandato d’arresto europeo era stato emesso dalla Procura Generale di Perugia: l’uomo era irreperibile da giugno 2025 facebook