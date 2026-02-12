Stazione centrale sventato un suicidio | decisivo l' intervento in extremis della polizia ferroviaria

Questa mattina, alla stazione centrale, un uomo ha tentato di togliersi la vita. La polizia ferroviaria è intervenuta in tempo, bloccandolo prima che facesse del male a sé stesso. La scena si è svolta nei giorni scorsi, ma solo ora si conoscono i dettagli dell’intervento. Gli agenti sono riusciti a bloccare il gesto e a mettere in salvo il protagonista, evitando il peggio.

Tenta il suicidio all'interno della stazione centrale ma viene salvato dalla polizia ferroviaria. È successo nei giorni scorsi, come riferisce la questura in una nota in vengono raccontate le fasi salienti dell'intervento. "L'allarme - spiegano dagli uffici di polizia - è scattato dopo che un uomo si era allontanato dalla propria abitazione con l'intento di togliersi la vita. Grazie alla videosorveglianza, gli agenti lo hanno individuato vicino a un ingresso laterale della stazione, dove era stata lasciata la sua auto, e lo hanno seguito nei suoi spostamenti all'interno dello scalo". Le ricerche si sono concentrate su una palazzina i cui uffici erano chiusi per il giorno festivo.

