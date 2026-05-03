Incendio in appartamento Metronotte lancia l' allarme | salvato anche il gattino chiuso in casa

Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Caduti sul Lavoro a causa di un incendio scoppiato in un appartamento. Un sistema di sorveglianza di una società di sicurezza ha segnalato l’incendio, permettendo l’intervento tempestivo. Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno recuperato un gattino rimasto chiuso all’interno dell’appartamento, che è stato messo in salvo. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite.

Intervento dei vigili del fuoco nella notte per un incendio in un'abitazione in via Caduti sul Lavoro. A dare l'allarme è stata una pattuglia dell'istituto di vigilanza Metronotte che ha notato del fumo. Nel frattempo la famiglia all'interno è stata fatta uscire e messa in salvo. Sul posto sono.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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