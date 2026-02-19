Desio incendio in un appartamento | evacuata palazzina Salvato un gatto

Venerdì sera a Desio, in via Oslavia, un incendio ha devastato un appartamento, costringendo gli abitanti a evacuare l’intera palazzina. Le fiamme sono divampate rapidamente, coinvolgendo un appartamento al secondo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza i residenti. Durante le operazioni, un gatto intrappolato è stato salvato e consegnato ai proprietari. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ancora da valutare. La causa dell’incendio è in fase di accertamento.

Desio (Monza), 19 febbraio 2026 – Alla fine ci è finito in mezzo anche un povero gatto. Ieri sera a Desio, in via Oslavia, è andata a fuoco una casa. Erano le 19.15 quando le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha coinvolto un appartamento situato al primo piano di un edificio condominiale di tre piani. Per cause in fase di accertamento, l’incendio ha interessato alcuni locali dell’abitazione. Le squadre giunte sul posto hanno provveduto all’immediata evacuazione dei residenti dei piani superiori e successivamente all’estinzione del rogo, impedendo che il fuoco si propagasse ad altri locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

