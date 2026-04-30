Diretta incendio sul monte Faeta | oltre 250 ettari bruciati famiglie evacuate cielo oscurato dal fumo

Un incendio si sta consumando sul monte Faeta, coinvolgendo un’area di oltre 250 ettari tra le province di Lucca e Pisa. Le fiamme hanno portato all’evacuazione di alcune famiglie e hanno oscurato il cielo con un intenso fumo nero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze di soccorso, che stanno lavorando per circoscrivere il rogo. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Lucca, 30 aprile 2026 – Un vasto incendio sta divorando il monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa. Il fronte è vastissimo: oltre 250 ettari in fumo. Le fiamme, partite dal versante lucchese, hanno raggiunto quello pisano. Il rogo, alimentato dal forte vento, minaccia alcune abitazioni nella valle di Asciano. Disposta l’evacuazione di decine di abitazioni nella zona di Asciano Valle ma anche sul fronte lucchese a Santa Maria del Giudice. Il fumo dell’incendio è visibile da molte zone di Pisa e Lucca, ma non solo. È stata attivata l’Unità di crisi regionale per il coordinamento delle operazioni e il monitoraggio costante dell’evoluzione dell’incendio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, famiglie evacuate, cielo oscurato dal fumo Notizie correlate Incendio Monte Faeta: la nuvola di fumo sul versanteNel pomeriggio del 30 aprile le fiamme hanno raggiunto anche il versante di Asciano del Monte Faeta. Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoLUCCA – Si aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'incendio sul monte Faeta; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle; Incendio boschivo sul Monte Sole in val Venosta; Incendio boschivo sul Monte Sole in val Venosta. Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, famiglie evacuate, cielo oscurato dal fumoLe fiamme, partite dal versante lucchese, hanno raggiunto quello pisano. Il rogo alimentato dal forte vento, case minacciate. Attivata l’Unità di crisi regionale, Canadair in azione ... lanazione.it Incendio sul monte Faeta, famiglie evacuate a Santa Maria del GiudiceI n arrivo ci sono squadre di vigili del fuoco anche da altre province, per cercare di frenare la situazione, diventata davvero pericolosa: nel pomeriggio di oggi infatti, so no state evacuate in via ... luccaindiretta.it Incendio Monti Pisani - Le persone stanno lasciando le case: la diretta - facebook.com facebook