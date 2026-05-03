Incendio oggi a Bologna famiglie in fuga dal parco don Bosco

Oggi a Bologna si è sviluppato un incendio nel parco don Bosco, situato nell'area intorno a via Caduti di via Fani, via Serena e viale Aldo Moro. Le fiamme hanno causato l'evacuazione di alcune famiglie presenti nel parco, che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Bologna, 3 maggio 2026 - Paura al parco don Bosco, in zona Fiera: un vasto incendio è scoppiato all'interno dell'area verde che circonda via Caduti di via Fani, via Serena e viale Aldo Moro. Numerose persone, che stavano trascorrendo la domenica pomeriggio all'aria aperta, sono state evacuate, perché le fiamme hanno coinvolto quasi la totalità del prato, all'interno del quale ci sono anche le scuole media Besta. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118. Sul posto si è precipitata la polizia con diverse equipaggi, che ha dato l'allarme contattando anche il 118 e il 115. Per gestire la viabilità, in zona fiera è arrivata anche la Polizia locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio oggi a Bologna, famiglie in fuga dal parco don Bosco Notizie correlate Incendio sul tetto di una palazzina in via Don Bosco a Bergamo: otto persone evacuateBergamo, 28 aprile 2026 – Attimi di paura, oggi 28 aprile, in via Don Bosco a Bergamo a causa di un incendio partito dal tetto di una palazzina al... Leggi anche: Incendio nel parco: 3 ettari di bosco andati a fuoco Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Incendio a Montecopiolo: arriva anche un elicottero da Bologna (VIDEO); Cervia, incendio al porto turistico: quattro barche a fuoco; Incendio al parco della Caffarella, fiamme partite da un barbecue: decisivo l'intervento dei pompieri; Raffica di incendi nel pomeriggio, fiamme anche al Parco delle vecchie Pioppe. TRIESTE . INCENDIO APPARTAMENTO Dalle ore 15 circa di oggi, 3 marzo 2026 i vigili del fuoco di Trieste stanno intervenendo con 2 squadre (una della sede centrale e una del distaccamento di Opicina) l’autoscala, l’autobotte e il capo turno per un incendi facebook