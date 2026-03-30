Nella serata di domenica 29 marzo, un incendio boschivo si è sviluppato a Corte Franca, in Franciacorta, coinvolgendo un’area di oltre 5.000 metri quadrati di vegetazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, che hanno causato ingenti danni all’ambiente. L’incendio ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato per contenere il rogo e limitare i danni.

Un vasto incendio boschivo ha tenuto impegnati i vigili del fuoco nella serata di domenica 29 marzo a Corte Franca, in Franciacorta, dove le fiamme hanno divorato un’ampia porzione di vegetazione. L’allarme è scattato intorno alle 21.40, quando è stato segnalato un rogo all’altezza di via Giuseppe Verdi. In pochi minuti la Sala Operativa Provinciale ha attivato il dispositivo di emergenza, inviando sul posto diverse squadre provenienti dai distaccamenti di Palazzolo, Chiari e Sale Marasino, equipaggiate con autopompe serbatoio (APS) e moduli antincendio boschivo. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse fin dalle prime fasi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Bosco in fiamme, è un disastro: distrutti oltre 5mila metri quadrati di vegetazione

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