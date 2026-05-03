Incendio al Lago di Resia | fienile in fiamme e soccorsi coordinati

Un incendio si è sviluppato nel Lago di Resia, interessando un fienile che si trovava vicino all’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno coordinato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le squadre di soccorso hanno adottato misure per evitare che le fiamme si propagassero ai boschi circostanti. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i soccorsi a evitare il contagio ai boschi?. Quali sono le cause individuate dalle forze dell'ordine sul campo?. Perché l'intervento del team di Nauders è stato decisivo?. Chi dovrà gestire la ricostruzione dopo la distruzione del fienile?.? In Breve Allarme ricevuto sabato 2 maggio 2026 poco dopo le 17:30.. Soccorso coordinato tra squadre di Resia, Curon Venosta, Malles, Burgusio, San Valentino e Vallelunga.. Supporto transfrontaliero fondamentale fornito dal team di Nauders.. Nessun ferito registrato durante l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari.. I vigili del fuoco hanno combattuto un incendio violento sabato 2 maggio 2026 in un fienile vicino al Lago di Resia, bloccando una colonna di fumo visibile da lontano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio al Lago di Resia: fienile in fiamme e soccorsi coordinati Notizie correlate Colonna di fumo e fiamme alte: incendio devasta un fienile a CadidavidLe operazioni di spegnimento in via Ca' di Raffaldo si sono concluse nelle prime ore di lunedì, dopo aver preso il via intorno alle 19 di domenica:... “Fiamme altissime!”. Incendio in mattinata, soccorsi sul postoLe fiamme prendono forza in un attimo, divorano ciò che incontrano e trasformano un luogo di quotidianità in una scena che preoccupa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: incendio nei pressi di un hotel sul lago di Resia; Furioso incendio a Lago di Resia: in fiamme una rimessa - FOTO; Tremendo incendio, le fiamme avvolgono un fienile (FOTO e VIDEO): massiccio intervento dei vigili del fuoco; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: FURIOSO INCENDIO A LAGO DI RESIA: IN FIAMME UN GARAGE. incendio nei pressi di un hotel sul lago di ResiaLe fiamme, scaturite da un veicolo parcheggiato, si sono propagate a un edificio agricolo accanto al nuovo hotel Gerstl ... rainews.it Furioso incendio a Lago di Resia: in fiamme una rimessa - FOTOVigili del fuoco in azione per contenere il rogo scoppiato nell’edificio a servizio di una struttura ricettiva ed evitare che si propaghi alle case vicine ... altoadige.it Furioso incendio a Lago di Resia: in fiamme un garage https://www.ladige.it/territori/alto-adige-s%C3%BCdtirol/2026/05/02/furioso-incendio-a-lago-di-resia-in-fiamme-un-garage-1.4354726 - facebook.com facebook Lago di Resia, incendio in una struttura garage. Sul posto sono impegnati diversi corpi dei Vigili del fuoco volontari #ANSA x.com