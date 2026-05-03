Incendio a Campocroce | la palestra di Mogliano è gravemente danneggiata

Un incendio ha colpito una palestra a Campocroce, causando danni significativi all’edificio. Le fiamme sono divampate all’interno della struttura, provocando ingenti danni e rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Al momento, sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza i residui del rogo e per valutare l’entità dei danni subiti. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

? Cosa scoprirai Come si sono propagate le fiamme all'interno della struttura?. Chi interverrà per mettere in sicurezza i residui del rogo?. Quanto tempo servirà per valutare la stabilità degli edifici?. Come gestirà il Comune il vuoto lasciato dalla palestra distrutta?.? In Breve Intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile nella frazione di Campocroce.. Servizio di guardania attivato dal pomeriggio di domenica 3 maggio 2026.. Sindaco Davide Bortolato monitora i lavori per valutare i danni strutturali.. Rischio per la socialità locale e le attività della parrocchia di Campocroce.. Domenica 3 maggio 2026, la frazione di Campocroce a Mogliano Veneto è stata colpita da un incendio nella palestra locale che ha causato danni già molto pesanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Campocroce: la palestra di Mogliano è gravemente danneggiata Notizie correlate Grosso incendio a Cafasse: gravemente danneggiata un'officina, nube di fumo visibile da distanteUn incendio di vaste dimensioni ha gravemente danneggiato un'officina meccanica nella serata di ieri, domenica 26 aprile 2026, a Cafasse. "La fontana di Vito Tongiani gravemente danneggiata dai vandali"L’allarme lanciato ieri mattina dal sindaco Francesco Persiani ha portato all’attenzione della cittadinanza un gesto che il primo cittadino vuole...