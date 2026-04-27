Grosso incendio a Cafasse | gravemente danneggiata un' officina nube di fumo visibile da distante

Nella serata di ieri, a Cafasse, si è sviluppato un incendio di grandi proporzioni che ha causato ingenti danni a un'officina meccanica. Le fiamme hanno prodotto una vasta nube di fumo, visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Un incendio di vaste dimensioni ha gravemente danneggiato un'officina meccanica nella serata di ieri, domenica 26 aprile 2026, a Cafasse. Le fiamme sono divampate all'interno della Asd Moto Performance, una struttura di circa 300 metri quadrati situata in via Roma, nella zona di borgata Barra. Il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incendio a Beinasco: a fuoco una ditta, gigantesca colonna di fumo nero visibile da distanteUn maxi-incendio è divampato nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile 2026, a Beinasco. Incendio a Torino Parella: fiamme nella vecchia ditta di autodemolizione, colonna di fumo visibile da distanteUn incendio è divampato nella prima serata di venerdì 24 aprile 2026 all'incrocio tra via Cossa e corso Appio Claudio a Torino. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Grosso incendio a Cafasse: gravemente danneggiata un'officina, nube di fumo visibile da distante. Grosso incendio a Cafasse: gravemente danneggiata un'officina, nube di fumo visibile da distanteNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... torinotoday.it Incendio in officina a Cafasse, paura in via RomaUn pomeriggio di apprensione, il fumo che richiama l’attenzione dei residenti e poi il sollievo: l’incendio divampato a Cafasse nell’officina Doctor Moto Racing è stato domato senza conseguenze per ... giornalelavoce.it