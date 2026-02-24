Fiamme in un appartamento a Ghisalba due cani salvati dai vigili del fuoco

Un incendio scoppiato nel pomeriggio di martedì 24 febbraio in un appartamento di Ghisalba è stato causato da un cortocircuito, secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’interno, ma i pompieri sono riusciti a salvare due cani che si trovavano nell’appartamento. L’intervento dei soccorritori ha evitato che il fuoco si diffondesse agli altri immobili vicini. La causa esatta dell’incidente resta ancora da chiarire.

Ghisalba. Incendio, nel pomeriggio di martedì 24 febbraio, all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Cossali 2. Nell’abitazione non c’erano persone, ma due cani di circa due anni, Teo e Camillo, rimasti soli. Il rogo, per cause ritenute accidentali, sarebbe partito dall’interno dell’alloggio. Tra le ipotesi al vaglio un mozzicone di sigaretta o un possibile cortocircuito. La proprietaria era uscita con il figlio e si è trovata davanti alla casa invasa dal fumo al rientro. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Romano e un mezzo proveniente da Palazzolo sull’Oglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

