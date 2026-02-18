Greggio asfalta la Juve | Da anni fa campagne acquisti sbagliate e oggi si è visto Spalletti se prede Bremer fa fatica a fare questo

Ezio Greggio ha criticato duramente la Juventus dopo la sconfitta in Champions League contro il Galatasaray, attribuendo la colpa ai frequenti errori nelle campagne acquisti degli ultimi anni. Greggio ha sottolineato come la scelta di investire su giocatori sbagliati abbia indebolito la squadra, e ha commentato che anche l’allenatore Spalletti avrebbe difficoltà a gestire un reparto difensivo privo di un difensore come Bremer. La sua analisi si basa sulle recenti prestazioni della squadra, che hanno evidenziato le lacune nel reparto arretrato.

Ezio Greggio ha asfaltato la Juventus dopo il pesante ko di Champions League con il Galatasaray. Vediamo che cosa ha detto il conduttore tv. La Juve incassa una pesante sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray e il malumore dei tifosi esplode sui social. Tra le voci più critiche spicca quella di Ezio Greggio, noto conduttore televisivo e storico sostenitore bianconero, che su X ha analizzato senza mezzi termini il momento no della squadra, puntando il dito contro la gestione societaria. Il focus è sulla costruzione della rosa e sulla mancanza di alternative valide per Luciano Spalletti.