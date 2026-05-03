In vista del match decisivo contro l’Urbania, il Chiesanuova ha annunciato la presenza di Hernandez come nuovo difensore. Per la partita, che determinerà la permanenza in Eccellenza, sarà comunque il giovane portiere Zannotti, nato nel 2007, a scendere in campo come portiere. La sfida si svolgerà nei 90 minuti e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre.

Nella gara che vale una stagione, nei 90 minuti contro l’ Urbania che valgono la permanenza in Eccellenza, sarà un fuoriquota, il 2007 Zannotti, a difendere la porta del Chiesanuova. Un diverbio con un giocatore del Montegranaro, reo di essere entrato un po’ troppo ruvidamente su un pallone in area arrivando poi a scontrarsi fortuitamente con Fatone, è costato a quest’ultimo il giallo, evitabile, che ha fatto scattare la squalifica essendo diffidato. Così il 10 maggio al "Don Guido Bibini" mister Mariotti dovrà fare a meno di un giocatore che tra i pali dava totali garanzie, nonché specialista dei rigori e si affiderà al baby Zannotti che da quando a ottobre è arrivato Fatone non ha più giocato nemmeno un minuto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In vista del playout con l’Urbania. Chiesanuova, ecco Hernandez. Disponibile l’esperto difensore

Notizie correlate

Eccellenza: domenica 10 maggio. Urbania punta tutto sui playout. Gara "secca» con ChiesanuovaIn Eccellenza promossa la K Sport e retrocessa la Civitavonese sono, saltati i playoff per via della regola dei 10 punti.

Chiesanuova. "Contro l’Urbania conta solo vincere»Il Chiesanuova gioca sul sintetico del suo Don Guido Bibini la prima di due partite consecutive casalinghe che peseranno tanto sulla rincorsa...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: ECCELLENZA. L'Urbania strappa un punto alla Fermana, ma è costretta ai playout; Fermana, un pari che vale. Salto ai playoff nazionali; Fabriano, sospiro playout.

Eccellenza: domenica 10 maggio. Urbania punta tutto sui playout. Gara secca» con ChiesanuovaIn Eccellenza promossa la K Sport e retrocessa la Civitavonese sono, saltati i playoff per via della regola dei ... sport.quotidiano.net

Eccellenza finita per cinque: la Fermignanese rischia ancora, l’Urbania deve fare un favore alle bigI casi in vista degli ultimi 90' appena chiusa la penultima giornata. Urbino terzo può salvare i playoff se la Fermana perdesse. Ci sono combinazioni che mettono in crisi gli uomini di Pazzaglia Tutti ... youtvrs.it

Faenza passa a Urbania 3-1 e chiude la stagione in casa sabato 9 maggio - facebook.com facebook