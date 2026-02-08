Questa sera il Chiesanuova affronta l’Urbania nel match casalingo sul sintetico del Don Guido Bibini. Per i padroni di casa si tratta di una partita decisiva, perché arriva in un momento chiave della stagione. Dopo questa, ne seguirà un’altra in casa, e le due gare potrebbero determinare il futuro della squadra nella corsa alla salvezza. La squadra di casa sa che contro l’Urbania non può permettersi passi falsi: bisogna vincere, e basta.

Il Chiesanuova gioca sul sintetico del suo Don Guido Bibini la prima di due partite consecutive casalinghe che peseranno tanto sulla rincorsa salvezza. Ricaduti in fondo alla classifica, ultimi assieme a Civitanovese e Fabriano Cerreto con 20 punti, i biancorossi ricevono l’ Urbania che invece è decima con 5 punti in più, scavalcata ieri dalla Jesina. Insomma il pesarese Mariotti, allenatore di Gallo di Petriano, dovrà recuperare la china contro due team del suo territorio, tra una settimana infatti sarà la volta dell’Urbino. "L’avversario può essere di qualunque provincia – afferma il tecnico – ora conta solo vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Chiesanuova. "Contro l'Urbania conta solo vincere»

Domenica l'Urbania torna in campo contro il Chiesanuova, che cerca di sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti.

