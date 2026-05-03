in terza invece i playoff scattano oggi in seconda la finale dogato san bartolomeo

Oggi si svolgono i playoff di Terza categoria, mentre in Seconda si disputa la finale provinciale tra Dogatese e San Bartolomeo, prevista per le 16. La partita mette in sfida le due squadre in una gara decisiva per il titolo regionale. La giornata rappresenta un momento importante per entrambe le compagini, che cercano di conquistare il trofeo davanti al proprio pubblico.

In Seconda i fari sono puntati sulla finalissima provinciale tra Dogatese e San Bartolomeo, in programma oggi alle 16.30. I padroni di casa ci arrivano forti del secondo posto in campionato e di una rosa che, probabilmente, a livello di nomi è la più completa e talentuosa, ma di fronte avranno un San Bartolomeo rivitalizzato dal colpaccio esterno sul campo del Codifiume. La formazione allenata da Toselli, dopo un periodo di appannamento, ha ritrovato la condizione nell’ultimo mese e mezzo ed ora appare veramente in stato di grazia: dall’altra parte la Dogatese, che ha saltato un turno, parte favorita ma con l’incognita dello stop di due settimane dall’ultima partita disputata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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