Seconda e Terza Categoria Ostellato frena Dogato sorpassa?

Ancora più dubbi in Seconda e in Terza viste le piogge degli ultimi giorni, ed è probabile che alcune partite verranno rinviate per impraticabilità dei campi. Il programma però è ricco, ed il passo falso di ieri dell’Ostellatese sul campo della Laghese potrebbe cambiare le gerarchie in vetta alla classifica: i gialloblù non sono andati oltre l’1-1, e oggi la Dogatese ha l’occasione del sorpasso nel caso in cui dovesse riuscire a battere gli Amici di Stefano. La chance più grossa ce l’ha il Codifiume, a -6 dalla vetta ma con una gara da recuperare, che non dovrebbe avere particolari problemi contro il fanalino di coda Ospitalese; il San Bartolomeo riceve la Massese e vuole ripartire per lasciarsi alle spalle gli ultimi due deludenti risultati, mentre c’è bagarre per l’ultimo posto playoff: la Sangiovannese sulla carta ha l’impegno più facile sul campo del Ricci Goro, poi due scontri diretti che potrebbero ridisegnare la classifica, Frutteti-Tresigallo e Argentana-Balça Poggese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

